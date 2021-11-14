الصور الأولى لحنين حسام داخل «القفص» قبل محاكمتها بتهمة الإتجار بالبشر

التقطت عدسة «الوطن» أول صور لحنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، داخل قفص الاتهام، قبل بدء أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمتها بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بقضية الاتجار في البشر.

عباءة بيضاء

وظهرت حنين حسام، داخل قفص الاتهام بالمحكمة مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب أعلى رأسها وكان يتضح عليها الوزن الزائد.

ضبط حنين حسام عقب هروبها

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية حنين حسام داخل إحدى الشقق السكنية بعد هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بمنطقة القليوبية، وعقب ضبطها تم اقتيادها إلى النيابة العامة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمتها فىاي اتجار بالبشر، وتمّ اقتيادها على سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها مع مودة الأدهم المتهمة بنفس القضية والصادر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات.

اتهامات

ونسبت جهات التحقيق لـ حنين حسام اتهامات بإنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة للقيام رتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية استغلالًا لحاجة المجنى عليهم للمال ووعدها لهن بإعطائهن مبالغ مالية.

نوبة من البكاء

وعقب إيداع حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة تيك توك» إلى محبسها في عنبر الآداب بسجن القناطر دخل في نوبة من البكاء مرددة «مستقبلي ضاع".

10 سنوات سجن

وكانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام بالسجن 10 سنوات لاتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.