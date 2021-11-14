طفلة منعها مدرس من الذهاب إلى الحمام فتبولت على نفسها: «كرهت المدرسة»

شهدت مدرسة أبو صمادة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة خلال الأسبوع الماضي، واقعة مؤسفة، حيث منع مدرس طفلة تدعى «رويدا.أ»، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، من الذهاب إلى الحمام دفعها لقضاء حاجتها على نفسها، الأمر الذي أصاب الطفلة بحالة نفسية سيئة.

والتقت «الوطن» بالطفلة وأسرتها، حيث أشار هشام مصباح خال الطفلة، إلى أن والدة الطفلة أخبرته بمنع أحد المدرسين ابنتها من الذهاب إلى الحمام فقضت حاجتها على ثيابها، مضيفا أنه أخبر شقيقته أنه سيذهب إلى المدرسة لمعرفة دوافع المدرس وراء ذلك.

المدرس ينكر الواقعة

وتابع خال الطفلة أنه ذهب للقاء المدرس، حيث أنكر المدرس ما دار بينه وبين الطفلة، وتفاقم الأمر بينهما إلى مشادة كلامية، إلا أنه فوجئ بإخراج المدرس سلاح أبيض «كتر» واعتدى عليه فأصابه بجرح قطعي في الرقبة والصدر، كما أصيب أيضا مدرس آخر بجروح أثناء محاولة منع زميله من التعدي عليه.

تحرير محضر بالواقعة

وأضاف أنه حرر محضرا بالواقعة وجرى توقيع االكشف الطبي عليه، كما حرر شكوى في الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة ضد المدرس، مناشدا مسؤولي التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرس لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي باتت تتكررا مرارا في الآونة الأخيرة.

انهيار الطفلة

والتقطت والدة الطفلة أطراف الحديث قائلة إنها فوجئت بابنتها تبكي عند وصولها إلى المنزل، رافضة الحديث من شدة الخوف إلا أنها تداركت الأمر وحاولت تهدئة الطفلة حتى أخبرتها بما فعله المدرس حيالها أمام زملائها.

الطفلة ترفض الذهاب إلى المدرسة

وتابعت والدة الطفلة لـ«الوطن»، أن ابنتها دائمة البكاء، كما أنها ترفض الذهاب إلى المدرسة حيث لاقت أنواعا عديدة من التنمر من قبل أقرانها داخل الفصل، مشيرة إلى أنه لا تستطع إجبار طفلتها على مواصلة الذهاب إلى المدرسة، نظرا لسوء حالتها النفسية، مطالبة بضرورة معاقبة المدرس.

فيما ذكرت الطفلة رويدا باكية أنها طلبت من المدرس الذهاب إلى الحمام إلا أنه رفض، معللا ذلك بأن الفسحة لم يمضِ عليها وقت طويل، لافتة إلى أنها لم تتمالك نفسها فقضت حاجاتها على ملابسها داخل الفصل، فتعرضت عقب ذلك لحالة من التنمر من الأطفال.