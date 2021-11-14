فيلم «فرق خبرة» يتصدر إيرادات السبت بدور العرض ويحقق 128 ألف جنيه

استطاع فيلم فرق خبرة للفنان محمد الشرنوبي أن يتصدر إيرادات الأفلام المعروضة حالياً بدور العرض، حيث أنه حقق ما يقرب من 128 أمس السبت بدور العرض، وفقاً لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

أحداث فيلم فرق خبرة

تدور أحداث فيلم فرق خبرة حول الشاب الهادئ «ناجي» الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.

وحقق الفيلم إيرادات خلال يوم الجمعة وصلت إلى 191 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، وهو ارتفاع نسبي عن إيرادات الخميس التي حقق فيها 184 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ردود فعل إيجابية حول فيلم فرق خبرة

حقق فيلم فرق الخبرة ردود أفعال إيجابية منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 3 نوفمبر الجاري، وقد تجاوزت إجمالي إيرادات فيلم فرق خبرة في الأسبوع الأول لطرحه بدور العرض السينمائي، حاجز المليون جنيه.

أبطال فيلم فرق خبرة

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب منهم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي بالإضافة سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، ويعتبر الفيلم هو الظهور السينمائي الأخير للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

الظهور الأخير لـ دلال عبد العزيز

ويعتبر الفيلم الظهور الأخير للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، وكانت دلال عبد العزيز، رحلت يوم 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها خلال 4 شهور تقريبًا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.