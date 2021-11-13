الشرنوبي ينشر صورا مع دلال عبدالعزيز من كواليس «فرق خبرة»: أطيب قلب في الدنيا

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه في موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور من كواليس فيلم «فرق خبرة» الذي جمعه بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وعلق الشرنوبي قائلا: «من كواليس فيلم فرق خبرة، بضحك من قلبي مع أطيب قلب في الدنيا، ادعوا لأستاذة دلال عبد العزيز بالرحمة».

«فرق خبرة» آخر أعمال دلال عبد العزيز

ويعد فيلم «فرق خبرة» آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز، قبل وفاتها، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، ودلال عبدالعزيز، وطه دسوقي، ويعد البطولة المطلقة الأولى لـ محمد الشرنوبي، في عالم السينما.

وتدور أحداث فيلم «فرق خبرة» حول الشاب الهادئ «ناجي»، الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.

دنيا سمير غانم تهنئ صناع الفيلم

وحرصت دنيا سمير غانم، على تهنئة أبطال الفيلم، بعد عرضه بدور السينما، ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عددا من صور العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».

وفاة دلال عبد العزيز

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، حيث انتقلت العدوي إليها أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي»، مع ابنتها دنيا سمير غانم، الذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، وفور انتقال العدوي إلى دنيا ودلال توقف التصوير لتتعافي دنيا بعد أسبوعين مع العزل، بينما عانت دلال عبد العزيز وسمير غانم، الذي انتقلت إليه العدوى، ليرحل أولا الفنان سمير غانم وتلحق به دلال عبدالعزيز بعد 3 أشهر.