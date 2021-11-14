حصر ملحقات المساجد المؤجرة في قرى «حياة كريمة» بالمنيا

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، حصر ومتابعة الأعمال التي تقوم بها الوزارة بالمساجد الواقعة بقرى «حياة كريمة»، مع بيان اسم المسجد وموقعه ومساحته، وكذلك العمل الذي يتم به سواء إحلال وتجديد أو صيانة وترميم وفرش، ومساحة ما تم فرشه على أن تكون أعمال الأوقاف في كشف والجهود الذاتية في كشف منفصل، وأيضا ملحقات المساجد ومساحتها وهل هي مستأجرة أم لا، ومدى الالتزام بسداد قيمة إيجارتها، والنشاط الذي يصلح لاستغلالها.

حصر شهري بملحقات المساجد المستأجره بكل إدارة

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفرعية والهندسية والشؤون القانونية والمخازن ورئيس الأملاك وسكرتير لجنة الكوارث، والشيخ حسانين عبدالحكم وكيل المديرية، والدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة، إنه سيتم عمل حصر شهري بالملحقات المستأجره بكل إدارة من خلال لجنة تضم شئون قانونية، هندسة، الأملاك، المخازن، أمين اللجنة الفرعية وفق المنشور العام رقم 76 لسنة 2021، وسيتم إخطار أمانة اللجنة العليا بالملحقات وفق الوارد بالمنشور المرفق شهريا ويتحمل أمين اللجنة ومسؤول الأملاك مسئولية على عدم الإخطار أمام كافة الجهات مع تحديث البيانات ومخاطبة كل إدارة بما يتم من تعاقدات لأي ملحق، وعلى الشؤون القانونية والمدير المالي متابعة تنفيذ تلك التعليمات بصفة مستمرة.

تطهير أسطح المساجد استعدادا لفصل الشتاء

وشدد «عبد الرازق» على إزالة ما على أسطح المساجد من مخلفات أو أتربة أو تجمعات مياه استعدادا لفصل الشتاء، منعا لحدوث كوارث مع إرسال تقرير أسبوعي يفيد بنظافة سطح المساجد ومساحتها والتزام الجميع بكافة الإجراءات مع تشكيل لجنة للكوارث والأزمات بكل إدارة برئاسة مديرها.

وتم التأكيد على فصل استهلاك الكهرباء والمياه بالمساجد عن استهلاك الملحقات حتى لا يتعرض المقصر لجناية إهدار المال العام وهذا يتطلب سرعه مخاطبة شركه الكهرباء والمياه بتركيب عداد مسبق الدفع، مع تحري الدقة في المستحقات المالية والتأكيد على أن المبالغ تصرف لأصحابها وفقا للوائح والقوانين دون زيادة أو نقص وسرعة استرداد ما قد يصرف بالخطأ حفاظا على المال العام.