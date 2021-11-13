أخبار المنيا: فتح باب التقديم للتدريس بالحصة وتعيينات في القطاع الخاص

بدأت مديرية التعليم في تلقي أوراق الراغبين في التدريس بالحصة تطوعيا بجميع الإدارات التعليمية بالمنيا، وأعلنت مديرية القوي العاملة تعيين 695 شابا وفتاة بالقطاع الخاص والاستثماري، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الرياضي أسماء الفائزين العشر بمقاعد مجلس الإدارة، وأزالت الوحدات المحلية 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما تابعت تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، هذه كانت أبرز أخبار المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

تعيين شباب بالقطاع الخاص والاستثماري

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعلن عن تشغيل 695 شابا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعينهم بالجهات المختلفة وإرسال شهادات القيد «كعب العمل» لمديرية القوي العاملة، بعد استيفائها من جهات التعيين.

وأكد محافظ المنيا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استراد حق الدولة معلنا إزالة 59 حالة تعد علي مساحة 1660 متر مربع بمركزي مطاي وسمالوط، ضمن أعمال الموجة 18.

وحررت الوحدة المحلية بمدينة المنيا 30 مخالفة خلال حملة استهدفت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ومواقف السيارات ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى المرور علي الشوارع الرئيسية لمتابعة حالة النظاقة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبدأت الإدارات التعليمية التسع تلقي أوراق الراغبين في العمل بالتدريس بنظام الحصة بالمدارس تطوعيا، وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل ودبلومة تربوية وله خبرة في مجال التدريس وقيمة مكافأة الحصة الواحدة 20 جنيها.

فوز سيدة في انتخابات نادي المنيا الرياضي

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي المنيا فوز 10 مرشحين بينهم سيدة بمقاعد مجلس الإدارة وهم: المحاسب عاطف عبد الجابر رئيسا لمجلس الإدارة، مصطفى فتحي يونس نائبا، خالد فايز أمينا للصندوق، وكل من: الدكتورة رحاب سراج، نور الدين مدكور، شادي عادل، أحمد علي رجب، هاني صدقي، أعضاء فوق السن، وعلي بهاء فكري، ومحمود فتح الله أعضاء تحت السن.