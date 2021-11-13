ضبط 30 مخالفة لمطاعم ومقاهي المنيا لعدم تطبيق إجراءات كورونا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية كل بنطاق مركزه، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية من حيث رفع تراكمات القمامة والاهتمام بكفاءة منظومة النظافة العامة، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

30 مخالفة متنوعة

وحررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 30 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة، بالإضافة للمرور على الشوارع الرئيسية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والإشغالات والعمل على إزالة المخالفات وتطبيق أحكام القانون.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أنه بجانب تنظيم الحملات تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم لمنطقة كورنيش النيل، ورفع جميع المخلفات، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 مخالفة منها 22 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، و4 مخالفات لعدم تطبيق معايير النظافة، و4 مخالفات للتعدي على حرم الطريق، مؤكدا استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

حملات مكبرة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة

وشنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات مكبرة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية ونهر النيل، ضمن حملات المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات والحفاظ علي حق الشعب، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.