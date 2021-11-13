الأوراق المطلوبة للتدريس بنظام الحصة تطوعيا بمدارس المنيا.. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في التدريس بالحصة بالمدارس، على أن يتم التقديم في الإدارات التعليمية حتى يوم الخميس المقبل.

ويستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع والتدريس بالحصة بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة.

الأوراق المطلوبة للتقدم للعمل بالحصة بالإدارة التعليمية:

1- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

2- أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد 4 صور منه.

3- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

4- عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

5- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية منها.

6- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

7- دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات.

وشدد محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم على حل مشكلة العجز والزيادة، من خلال فتح باب العمل بالحصة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أن الوزارة وضعت الاشتراطات والضوابط وتعمل وفق معايير محددة لاختيار المعلم الذي يصلح لهذه المهنة السامية، وتبحث عن المعلمين الأكفاء ذوي المهارات اللازمة لمهنة التدريس.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أصدر حركة تنقلات محدودة بين مديري عموم الإدارات التعليمية بناءا علي موافقة اللواء أسامة القاضي المحافظ.

حركة تنقلات مديري عموم الإدارات التعليمية بالمنيا:

1- نقل محمد محمود السيد مدير إدارة بني مزار التعليمية إلى مدير إدارة العدوة التعليمية.

2- نقل محمد سليمان عبدالله مدير إدارة مطاي التعليمية إلى مدير إدارة مغاغة التعليمية.

3- نقل فوزية شعبان علي مدير إدارة العدوة التعليمية إلى مدير إدارة بني مزار التعليمية.

4- نقل حمادة أحمد عبد الجواد مدير إدارة مغاغة التعليمية إلى مدير إدارة مطاي التعليمية.

5- نقل بهاء حسن علي يوسف مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية إلى مدير إدارة ملوي التعليمية.

6- نقل محمد أحمد عبد السميع مدير إدارة ملوي التعليمية إلى مدير إدارة دير مواس التعليمية.

7- نقل حسام عبد العزيز مدير إدارة دير مواس التعليمية إلى مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية.

وأوضح «الرشيدي» أن إجراء تلك التغييرات المحدودة جاءت لخدمة العملية التعليمية ونقل الخبرات بين مديري عموم الإدارات التعليمية للاستفادة من تجارب الأداء في كل إدارة.