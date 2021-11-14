آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على الخطوات

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، تحديدًا انه مع بداية كل شهر جديد، تبدأ شركة بتروتريد العاملة في مجال تحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، تجميع الفواتير من المستهلكين؛ لذا يبدأ العديد من الأشخاص تسجيل قراءة العدادات الخاصة بهم قبل الموعد المحدد الذي تعلن عنه الشركة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تقدم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وفقا لـ شركة بتروتريد في التقرير التالي:

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

حذرت الشركة البترولية عملاءها من تأخر تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر والذي تم فتح باب التسجيل فيه الإثنين 1 نوفمبر على أن يكون آخر موعد للتسجيل غدا الإثنين 15 من نوفمبر 2021.

ونوهت الشركة إلى أنها ستتوقف عن استقبال القراءات عبر الطرق المتاحة بنهاية اليوم غدا، تحديدًا بعد أن بات التسجيل متاح للجميع من خلال التطبيق الجديد «بتروميتر» والذي يقدم أيضا خدمات دفع الفواتير والتواصل المباشر مع الشركة.

خطوات التسجيل في تطبيق «بتروميتر»

ووفقا لما ذكر الموقع الرسمي للشركة، فإن تتلخص في الآتي:

- في البداية يمكن تنزيل تطبيق «بتروميتر» التابع للشركة وتثبيته على الهاتف، وتسجيل بيانات المستخدم، من خلال إدخال المعلومات الأساسية مثل الاسم الأول والثاني، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم بطاقة الرقم القومي، والمنطقة، وكلمة سر التطبيق، ثم الضغط على Sign Up، وهكذا تكون أتممت التسجيل، ويمكنك الاستمتاع بالخدمات التي يقدمها التطبيق.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

- يتم التسجيل من خلال تطبيق «بتروميتر» الذي يعمل على التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد أوتوماتيكيا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الخاص بك، كما يجب عليك تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والأحمر، وذلك للتأكيد والتحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا وما بين ما سجل باليد.

- كما يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة، وبعدها يتم إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» خلال تحصيل الفاتورة.

- ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الاتصال على رقم 1122، أو من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

- وأخيرًا كما يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.