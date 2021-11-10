علامات خطيرة تنذر بوجود خطأ في عداد الغاز: بلغ الشركة بسرعة عند رؤيتها

يحرص الكثير من مستخدمي الغاز الطبيعي بشكل دوري على بحث عداد الغاز الخاص به لمتابعته لتجنب حدوث أي خطأ به، قد يعرض المنزل للخطر، أو قد يجعل المواطن يدفع فاتورة عالية، ونشر الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروريد» عددًا من التنبيهات التي يجب على المواطن أن يقوم بإبلاغ الشركة فور ظهورها على العداد مسبق الدفع.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددًا من الحالات والعلامات التي تظهر على عداد الغاز الطبيعي، التي يجب إبلاغ الشركة على الفور عند ظهورها، وفق الموقع الرسمي لشركة الخدمات البترولية التجارية، التي جاءت كالتالي:

علامات يجب إخبار الشركة فور ظهورها على عداد الغاز

1- علامة E-15

في حالة ظهور تلك العلامة على عداد الغاز الخاص بالوحدة السكنية، يجب أن يغلق المواطن المحبس الرئيسي، ثم يقوم بإبلاغ الشركة على الفور تجنبا لحدوث الحرائق، إذ تشير تلك العلامة إلى وجود تسريب في الغاز أو مشكلة خاصة بالأمان.

2- علامة E-09

تشير تلك العلامة إلى أن الصمام الخاص بعداد الغاز يحتاج إلى الصيانة، فمن الضروري عند ظهور تلك العلامة أن يقوم المواطن بإبلاغ الشركة على الفور.

3- علامة E-03

تشير تلك العلامة أن عداد الغاز قريب من الأجسام الممغنطة، التي تشكل خطورة على العداد.

4- علامة E-01

تشير تلك العلامة التي تظهر على عداد الغاز بأن هناك خطأ خاصا بالبطارية الخاصة بالعداد، فيجب إبلاغ الشركة على الفور حتى يتم إصلاحها.

5- علامة E-02

تشير تلك العلامة عند ظهورها على العداد إلى أن هناك خطأ في فتح الغطاء الخاص بالعداد، ما يستدعي على المواطن أن يقوم بإغلاقة بالطريقة الصحيحة.

6- علامة E-05

تشير تلك العلامة عند ظهورها على العداد بضرورة إعادة الشحن، كما يظهر على العداد المتبقي من رصيد الشحن في العداد.

7- علامة E-06

تشير تلك العلامة إلى أن الرصيد الخاص بكارت الشحن انتهى، ما يفسر أسباب انقطاع الخدمة.