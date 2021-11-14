تأجيل دعوى شطب رئيس الزمالك السابق من نقابة المحامين لـ13 فبراير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب رئيس نادي الزمالك السابق، من جدول القيد العام بالنقابة لجلسة 13 فبراير المقبل.

صحيفة جنائية لرئيس الزمالك السابق

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أنّ رئيس الزمالك السابق يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده في النقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان «مقاومة سلطات» و «تهديد»، و6 «سب علني»، وقضية «ضرب ومشاجرة».

استمرار قيد المدّعي مخالف لقانون المحاماة

وأضافت الدعوى أنّ استمرار قيد المطعون ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنّه «على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها».

وأشارت الدعوى إلى أنّ المطعون ضده يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورا شخصية تسيئ لخصومه في القضايا، ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه، ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من القانون، والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ.