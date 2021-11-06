حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. منها 5 أحكام بصرف الأنسولين للتلاميذ مجانا

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:

5 أحكام نهائية تلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين للتلاميذ مجانا

أثبتت خمس شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحي على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين المائي واللانتوس وقلمي الأنسولين، بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرائطه للتلاميذ بالمدارس، من مرضى السكر مجانًا لغير القادرين، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة، لعدم الطعن عليها .

أحكام تأديبية لـ12 مسئولًا سابقًا في عملية إصلاح لودر وسيارة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 12 مسئولًا سابقًا بمركز ومدينة كفر صقر، لاتهامهم بترسية عملية إصلاح وعمل عمرة للودر وسيارة على الشركة الأعلى سعرًا دون الشركة الأقل سعرًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

تأجيل دعوى استبعاد مرشحين من انتخابات غرفة صناعة الأدوية لـ7 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الخميس، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح، المحام، والتي طالب فيها باستبعاد اثنين من مرشحي غرفة صناعة الأدوية لقطاع الشركات الكبيرة، وهما الدكتور أحمد العزبي والدكتور سيد هنداوي، لجلسة 7 نوفمبر الجاري.

معاقبة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» بإحالته للمعاش لتزويره شهادة مرضية

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بمجازاة «م.م» مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإحالة للمعاش، كما خصمت المحكمة، أجر 15 يومًا من راتب كل من: «أ.إ»، باحث ثالث شؤون وظيفية بإدارة الإجازات بذات الجهة، و«هـ.ح» مدير إدارة الإجازات بذات الجهة، لخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي، باستعمال الأول شهادة مرضية مزورة تفيد بمرضه، مما مكنه من صرف مبلغ 9 آلاف جنيه لمدة شهر دون وجه حق.

دعوى لإلغاء شرط اختبار القدرات للقبول بالجامعات الأهلية

أقام عمرو عبدالسلام المحام بالنقض، العديد من الطعون القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابة عن العديد من الطلاب المرشحين للقبول بكليات الطب البشري والبيطري والأسنان والصيدلة، بجامعة الملك سلمان الدولية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

محمد مجاهد يتنازل عن دعوى وقف نتيجة انتخابات سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى المقامة من سيد بحيري المحام، وكيلا عن محمد مجاهد، المرشح على منصب رئيس نادي سموحة، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، واللجنة الأوليمبية )، بإعلان نتيجة انتخابات نادي سموحة الرياضي والاجتماعي، ووقف تنفيذ اعتماد النتيجـة لبطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم 29/10/2021.