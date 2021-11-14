عمر كمال: دعوت لحسن شاكوش أمام الكعبة أن يعود لفنه.. غلط واتعلم

دعا المطرب عمر كمال لزميله حسن شاكوش بأن يفك كربه بعد قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بوقفه عن الغناء على خلفية أزمته مع المطرب رضا البحراوي في الساحل الشمالي.

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه دعا لحسن شاكوش أمام الكعبة بأن يعود لفنه ويرزقه الله من حيث لا يحتسب، خاصة أنه قد أخطأ وتعلم من الخطأ بكل تأكيد، مضيفاً أنه يتمنى عودة حسن شاكوش للساحة الغنائية من جديد.

عمر كمال: أشعر بأجواء روحانية عند الحرم المكي

وأعرب عمر كمال عن سعادة بالغة إزاء أدائه لمناسك العمرة لأنه يشعر بأجواء روحانية عند الحرم المكي، مشيرًا إلى أمنيته في انقشاع وباء كورونا كي يزداد أعداد المعتمرين المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام.

وكان عمر كمال قد نشر صوره بملابس الإحرام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بقوله: «من ترك بينه وبين الله باباً دخل منه يوماً ما».

عمر كمال سعيد بنجاح كليب «ضيعنا»

في سياق مختلف، لم يخف عمر كمال شعوره بالفرحة إزاء النجاح الذي حققه كليبه الأخير «ضيعنا» الذي جمعه بالمطرب عبد الباسط حمودة، وطرحه بطريقة الفيديو كليب، قبل أيام، وتجاوز عدد مشاهديه حاجز المليوني مشاهدة إلى الآن.

وأوضح كمال أن شركته الإنتاجية التي أسسها قبل 8 أشهر تخطط لعدد من المشروعات الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث ستجمعه عدد من الأغاني المشتركة «ديو» مع عدد من زملائه المطربين سواء على مستوى مطربي المهرجانات أو المطربين الشعبيين.

يذكر أن كليب «ضيعنا» كان من إنتاج شركة عمر كمال، وتم تصويره داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة، وشاركت فيه الراقصة أوكسانا.