شروط الالتحاق بالمعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

تهتم شريحة كبيرة من الطلاب بالبحث على شبكة الإنترنت عن المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، وتقدم «الوطن» بعض المعلومات المتعلقة بالمعهد من حيث الموقع وقواعد قبول الطلاب.

يقع المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج بحي الكوثر شرق محافظة سوهاج، ويوجد وسائل مواصلات متوفرة لمقر المعهد بالقرب من ديوان عام محافظة سوهاج، بمدينة ناصر شرق نهر النيل.

تأسيس المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

تأسس المعهد بموجب القرار الوزاري رقم 1144 الصادر في شهر أغسطس من عام 1996، ثم تم تطوير شعبة الحاسب الآلي إلى نظم المعلومات الإدارية بالقرار رقم 1705 الصادر في شهر ديسمبر من عام 2001، ويقع المعهد خلف المدرسة الثانوية الفندقية بحي الكوثر ورقم هاتف التواصل مع إدارة المعهد 0020934819006.

الأوراق المطلوبة للقبول بالمعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم للمعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، في شهادتي ميلاد إلكترونيتين جديدتين، و10 صور شخصية 4 في 6، وصورة البطاقة الشخصية للطالب، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، واستمارة 2 جند للذكور، واستمارة 6 جند للذكور، وصورة رقم الجلوس، ودوسيه بلاستيك، وصوره شهادة الثانوية العامة (مع الاطلاع على الأصل)، ونتيجة الترشيح.

قواعد القبول بالمعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

ويقبل المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وما يعادلها، ودبلوم المدارس الثانوية التجارية (3-5) سنوات، ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية (3-5) سنوات، وشهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات، دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.