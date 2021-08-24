يبحث الطلاب الناجحون في الشهادة الثانوية العامة، عن كل ما يخص الكليات العملية، التي تؤهل لسوق العمل، بعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لذلك كثرت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل»، حول «كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات»، باعتبارها واحدة من أهم الكليات العملية التي يحتاجها السوق الفعلي حاليًا.

كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، في مجال التعليم، التي يجري نشرها للقراء على الأقسام المختلفة للمواقع على مدار الساعة، نستعرض كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات، وفقًا للموقع الرسمي للكلية بجامعة بورسعيد والقاهرة، وذلك في التقرير التالي:

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات

يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية الآتية: «جامعة القاهرة، وجامعة وعين شمس وجامعة حلوان، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الفيوم، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط، وجامعة وبنها، وجامعة المنوفية، وجامعة بني سويف، وجامعة المنيا، وجامعة كفر الشيخ».

مواد كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات

تستمر الدراسة في كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات، لمدة 4 سنوات، ويدرس طلاب العام الأول المواد الآتية:

رياضيات الحاسب

رياضيات 1

اقتصاد

محاسبة مالية

إدارة الموارد البشرية

مقدمة في البرمجة

تقارير فنية بلغة انجليزية

أقسام كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات

ويدرس الطالب في مدة الدراسة بأحد أقسام كلية تكنولوجا الإدارة ونظم عدة تخصصات، مع العلم أنها تختلف من جامعة لأخرى، وهي كالآتي:

قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات.

قسم نظم معلومات الإدارة.

قسم الرياضة والإحصاء.

قسم الإحصاء.

مصاريف كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات

وأما عن مصاريف كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد فهي نحو ألف جنيه مصري بالإضافة إلى بعض المصروفات الإدارية.

وتعتمد بعض الجامعات المصرية على نظام الساعات المعتمدة، حيث يتم حساب المصروفات حسب الساعات المقررة، وفي المتوسط فهي كالاتي:

البرامج المعتمدة في كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس فهي نحو 8 آلاف جنيه للعام الدراسي، أما في جامعة القاهرة فتبلغ نحو 8 آلاف جنيه، لكن في حالة زيادة الساعات المعتمدة تزداد معها المصروفات.