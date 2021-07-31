أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج في محافظة سوهاج

اشترطت عدة دول تطعيم القادمين إليها ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك تزامنًا مع إعلانها عن عودة العمالة إلى أراضيها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في مصر عن توافر عدة مراكز على مستوى الجمهورية، خاصة بتطعيم المسافرين للخارج، وحددت 5 مراكز للتطعيم في محافظة سوهاج تمنح المسافرين شهادات طبية مؤمّنة مطبوع عليها «QR Code»، لأن هناك عددًا من الدول اشترطت حصول الحاصلين علي التطعيمات على تلك الشهادة.

5 مراكز ثابتة لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا بسوهاج

وتكشف «الوطن» للمسافرين في محافظة سوهاج، عن أماكن تلقي اللقاحات تابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك في 5 مراكز هي طهطا، وأخميم، وسوهاج، وجرجا، والبلينا، كالتالي:

- سوهاج: الوحدة الصحية بادفا.

- أخميم: الوحدة الصحية بنيدة.

- جرجا: الوحدة الصحية بالعوامر بحري.

- طهطا: المركز الطبي العام.

- البلينا: مستشفي البلينا المركزي.

وأوضحت مديرية الصحة بالمحافظة، تلقي المواطنين اللقاح طبقا لمعايير مكافحة العدوي، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

مواعيد العمل في مراكز تلقي اللقاح للمسافرين

وحددت وزارة الصحة المواعيد الرسمية داخل كل مركز لتلقي اللقاح في محافظة سوهاج، ومن المقرر أن تبدأ من الثالثة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً بجميع المراكز المقررة لأخذ اللقاح.

وأرسلت وزارة الصحة المصرية إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائمة بأسماء وأماكن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم، وذلك في استجابة لطلبات المسافرين للخارج، الراغبين في العودة إلى مقارعملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-19».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن وزارة الصحة قد أخطرت وزارة الهجرة بإتاحة 124 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح وتحتوي هذه المراكز على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر.