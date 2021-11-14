«الهجرة» توقع بروتوكولا لرفع الوعي الصحي لشباب الدارسين بالخارج

وقع السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والنائبة أمينة حسونة، الرئیس التنفیذي لمستشفى الناس ومؤسسة الجود الخيرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس الخيري للأطفال، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وجاء ذلك في إطار مبادرة «قلب أمين»، بشأن تدريب شباب المصريين الدارسين بالخارج على طرق الإسعافات الأولية، والإنعاش، ورفع الوعي الصحي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خلق حلقة اتصال حديثة ومستدامة وبأنشطة وفعاليات ذكية، تخاطب عقول شباب الدارسين في الخارج بصورة منفتحة، وتشجعهم على التعاون الدائم مع الدولة المصرية في شتى المجالات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه من هذا المنطلق، جاء التعاون مع مستشفى الناس بصدد تدريب الشباب الدارسين بالخارج على بعض الإسعافات الأولية، وكذا بعض المعلومات الطبية البسيطة بهدف المساعدة في إنقاذ حياة أشخاص ونشر الوعي الطبي للحيلولة دون وقوع أزمات أو مشاكل طبية يمكن التغلب عليها بمعرفة بعض المعلومات البسيطة مع توافر الوعي الصحي للتعامل معها بصورة علمية، وأكدت أن مستشفى الناس تھتم بالقیم الإنسانیة بما تقدمه من خدمات طبیة جلیلة، لافتة إلى تعاون الوزارة مع مؤسسة الجود الخيرية «المالكة للمستشفى»، من خلال القطاعات المختلفة بالوزارة والإدارات المعنیة.

تدريب الطلاب على الإسعافات الأولية

وأوضحت «مكرم»، أن البروتوكول يهدف إلى الحفاظ على صحة أبنائنا بالخارج وسط تداعيات جائحة كورونا، وتدريبهم على طرق الإسعافات الأولية المختلفة، ضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج بعد تلقي العديد من مطالبات الشباب لعقد هذه الدورات.

واستطردت وزيرة الهجرة: «حريصون على الاستجابة لاقتراحات وآراء المصريين بالخارج، بما يحقق نتائج حقيقية، ويضمن الدفع قدما بخطط التنمية المستدامة 2030، وتحقيق حياة كريمة في مختلف الجوانب»، مشددة على أن زيارة اليوم مع أولادنا الدارسين بالخارج تحمل رسالة مفادها أن كل منهم سفير لما يحدث في مصر من تطور وتقدم يليق ببناء الإنسان والانطلاق إلى حياة كريمة للمواطن المصري.

كما وصفت السفيرة نبيلة مكرم، النائبة أنيسة حسونة بأنها مقاتلة شجاعة ووطنية مخلصة ووجودها في إدارة مستشفى الناس بما يعطي الثقة أنها تحقق نجاحا مبهرا، مشيرة إلى اللفتة الإنسانية بتسمية مبادرة المستشفى بـ «قلب أمين» التي جاءت على إثر وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي السياق ذاته، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن وزارة الهجرة حريصة على التعاون من المؤسسات المعنية، وإفادة الشرائح المختلفة من المصريين بالخارج، ومن بين ذلك نشر الثقافة الطبیة الأولیة، والحفاظ على الصحة العامة لكافة شرائح المجتمع، وتابع: «ما شاهدناه في مستشفى الناس يؤكد أن هناك عملا بإتقان لتوفير حياة جديدة لأطفالنا».

ومن جانبها، أعربت النائبة أنيسة حسونة، الرئیس التنفیذي لمستشفى الناس، عن اعتزازھا بالتعاون مع وزارة الهجرة، مضيفة أن مؤسسة الجود الخيرية -المالكة لمستشفى الناس- أنشئت بهدف الريادة في الأعمال الخيرية والإنسانية، لذلك ارتأت المؤسسة ضرورة وأهمية إقامة هذا التعاون مع وزارة الهجرة لرفع الوعي الطبي لدى شبابنا الدارسين بالخارج وإمدادهم بالمعلومات الطبية البسيطة عن الإسعافات الأولية لمساعدتهم في إنقاذ حياة الأشخاص بشكل فعال وسريع.

مبادرة قلب أمين لنشر الوعي بين المواطنين

وأضافت أن مبادرة «قلب أمین» تسعى من خلالها المستشفى إلى مزید من الرعایة والعنایة، ونشر الوعي بین المواطنین؛ للحفاظ على سلامتھم وصحتھم؛ تنفيذا لوصية الراحل «خميس عصفور»، واستمرارا لتجربته الوطنية.

وأشاد الطلاب الدارسون بالخارج بما وصلت إليه الخدمة الطبية في مصر، في واحدة من المناطق الشعبية «شبرا الخيمة»، والحرص على تقديم أفضل جودة للمرضى بصورة مجانية، وأعربوا عن سعادتهم باستجابة وزارة الهجرة لتوفير تدريب على الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ المرضى بالأوقات الحرجة، مشيرين إلى تعرضهم للكثير من المواقف المفاجئة التي دفعتهم لطلب هذه التدريبات.

وأشاد الطلاب الدارسون بالخارج، بحرص الأطباء وهيئة مستشفى الناس على تدريبهم على الإسعافات الأولية، مؤكدين أنهم يحرصون على نقل الخبرة إلى زملائهم؛ لتخطي أي أزمة صحية قد تؤثر على حياتهم، نتيجة لنقص المعرفة بذلك.

وتعد مستشفى الناس للأطفال الخیري بشبرا الخیمة من أكبر المراكز الطبیة المتمیزة للأطفال على مستوى المنطقة العربیة وأفریقیا والشرق الأوسط، وھي بمثابة نموذج للشراكة بین المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطنین، وتتولى النائبة أنیسة حسونة منصب الرئیس التنفیذي للمستشفى.