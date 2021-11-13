«الهجرة» تستجيب لاستغاثة أسرة عامل توفي بالكويت: «مديون ومش عارفين نرجعه»

استجابت وزارة الهجرة؛ لاستغاثة أسرة بمحافظة الغربية، بشأن نقل جثمان أحد أفرادها، الذي وافته المنية بالكويت الشقيقة.

ونقلت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب استغاثة ومساعدة من أسرة المواطن «م .ع .د»، الكائنة بمركز كفر الزيات، محافظة الغربية، الذي توفي بالكويت.

400 دينار مديونية

وتتضمن الاستغاثة؛ سرعة إنهاء إجراءات تسفير الجثمان من صندوق الإعانة بالسفارة والمرافق، مع ذكر أن العامل فقير ليس له أحد بالكويت، وكان ممنوعا من السفر لوجود مديونية تقدر بـ400 دينار.

وعلى الفور تم تنسيق الجهود بين وزارتي الهجرة والخارجية، وإنهاء الإجراءات اليوم، وحجز على الرحلة المتجهة للقاهرة غدًا الأحد.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أهمية البروتوكول الموقع مع الرقابة المالية الخاص بوثيقة التأمين للمصريين بالخارج، التي تقدم حلًا لنقل الجثامين وتعويض عن الحوادث.

التأمين على المواطنين بالخارج ونقل الجثامين

وأشارت الوزيرة إلى متابعة الوزارة موقف قانون الهجرة الذي يتضمن استراتيجية مستدامة خاص بالتأمين علي المواطنين بالخارج ونقل الجثامين، لافتة إلى الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، وتنتظر الوزارة موافقة مجلس الوزراء للبت بشأنه والعرض على البرلمان لمناقشته وإقراره بعد استيفاء المناقشات والعرض على كافة الجهات المعنية والمسئولة.

وشكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة الكويت على التعاون، وسرعة الاستجابة للانتهاء من كافة الإجراءات لشحن الجثمان، كما شكرت الجالية المصرية بالكويت على دعمها، وسداد مديونيات المتوفى حتى يتم شحن الحثمان، مشيرة إلى أن هذا ليس بغريب عن المصريين بالخارج.