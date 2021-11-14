 رفع 1980طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمدن كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعهابلغت 1980 طن قمامة بـ14 مركزا ومدينة، منها في كفر الشيخ بـ383 طنا، وبرج البرلس 49 طنا، وسيدي سالم 157 طنا، وسيدي غازي 42 طنا، وبلطيم 119 طنا، والرياض 109 أطنان، والحامول 159 طنا، ومصيف بلطيم 34 طنا، وبقلين 124 طنا، وبيلا 177 طنا، ودسوق 254 طنا، وفوه 195 طنا، ومطوبس 164 طنا، ومسير 25 طنا، بإجمالي 1980 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل دوريات لمشرفي النظافة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.