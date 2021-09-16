سيارة متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا تجوب شوارع كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، أنه بناءً على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتيسير على المواطنين فى الحصول عليه، فقد تم تخصيص سيارة متنقلة تجوب شوارع مدينة كفر الشيخ، لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، الذين سبق لهم التسجيل على موقع وزارة الصحة، وذلك إلى جانب الفرق المتحركة التي يتم التنسيق لها عن طريق الجهات والهيئات المختلفة مع مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وكذلك مراكز التطعيم الثابتة.

مراكز التطعيم الثابتة بلقاح كورونا في كفر الشيخ

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن هناك 21 مركزاً ثابتاً لتطعيم لقاح كورونا بكفر الشيخ، تتضمن مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوه المركزي، ودسوق العام، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمركز الطبي بكفرالشيخ، وسيدي غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ.

9 مراكز لتطعيم المسافرين بكفر الشيخ

كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ عن وجود 9 مراكز لتطعيم المسافرين، موزعة على مراكز المحافظة، وهي مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، وصحة قلين، وصحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة فوه، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول، والمركز الطبي ببلطيم.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام أن السيارة المتنقلة سيتم توجيهها إلى عدد من القرى، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتقديم هدايا رئيس الوزراء لمن يجري تسجيل تطعيمه أول مرة، وقدمت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ الشكر لكل العاملين بجميع مراكز التطعيم في مختلف مراكز المحافظة، على تفانيهم في العمل وإنجازه.