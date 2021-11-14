معلومات الوزراء ينشر فيديو جديد حول جهود الدولة لتحسين البنية التحتية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، فيديوجراف جديدًا حول الجهود التي تبذلها مصر في تحسين البنية التحتية.

وأوضح الفيديوجراف مشروعات البنية الأساسية التي تمّت في العديد من القطاعات، فعلى مستوى قطاع الطرق والكباري، زادت مصر من استثماراتها خلال الـ 3 سنوات السابقة بأكثر من 90%.

وفي قطاع الإسكان بلغ حجم الاستثمارات 79 مليار جنيه في 2019/2020 تم من خلالها تنفيذ 194.2 ألف وحدة، وحول دعم البنية التحتية للتصنيع تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة خلال الـ 6 سنوات الماضية ساهموا في توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب.

وفي إقامة مجتمعات مستدامة؛ أنفقت الحكومة المصرية 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، وتعمل على إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، وغيرها.

كما تستهدف الحكومة المصرية أيضًا تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية؛ حيث تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.