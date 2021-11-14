مبادرة إحلال السيارات الملاكي: تسليم 8000 جديدة و750 ميكروباص

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إنه تم تخريد نحو 9000 سيارة قديمة حتى الآن.

أسعار سيارات الأجرة والميكروباص ثابتة ولم تتغير

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار مبادرة إحلال السيارات الملاكي وغيرها من الأنواع الأخرى مثل السيارات الأجرة والتاكسي أو الميكروباص ثابتة ولم تتغير حتى الآن.

وتابع المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أن تنفيذ مبادرة إحلال السيارات الملاكي أو غيرها من السيارات داخل المبادرة الرئاسية ترتبط بشكل مباشر بالأسعار العالمية وأثرها على الأسواق المحلية في أسوق السيارات.

عدد السيارات في مبادرة إحلال السيارات الملاكي وصل لـ8000

وأشار عوض، إلى أن العقود الموقعة مع شركات السيارات التي انضمت إلى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الملاكي منحت تلك الشركات الحق أن تتقدم بطلبها إلى إدارة المبادرة بالزيادة في الأسعار، موضحًا أنه يجب أن تضمن الشركة في طلبها الأسباب الحقيقية التي تدفعها إلى تعديل أسعار السيارات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، على أن القائمين على تنفيذ المبادرة يقومون بمراجعة الطلب المقدم ودراسته بشكل دقيق ومتابعة الأسعار العالمية قبل الموافقة على زيادة الأسعار خصوصا عند ظهور أحد الموديلات الجديدة لنوع معين من السيارات.

وأوضح عوض، أن عدد السيارات التي تم إحلالها في إطار مبادرة إحلال السيارات الملاكي بلغت نحو 8730 سيارة تتوزع بين 8000 سيارة ملاكي وتاكسي، بالإضافة إلى 730 سيارة ميكروباص، بينما وصل عدد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط وأوراقها مكتملة و يتم التعامل معها على الموقع حوالي 34 ألف طلب حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن إجمالي الحافز الأخضر الذي تتحمله الدولة في المبادرة سجل نحو 185 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضي.