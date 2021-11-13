بعد الاستلام من مبادرة إحلال السيارات.. خطوة أخيرة لازم تعملها

منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات في يناير 2021، تمكنّت من تخريد أكثر من 8700 سيارة، تتنوع بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولا زال المواطنون المتقدمون في المبادرة يبحثون عن الخطوات التي يجب إجراؤها بعد عملية تخريد السيارة وموافقة البنك واستلام السيارة الجديدة.

مبادرة إحلال السيارات

وكشفت مبادرة إحلال السيارات عبر صفحتها الرسمية عن خطوة مهمة على المتقدم إجراءها بعد تخريد السيارة القديمة واستلام السيارة الجديدة، وذلك لاستكمال طلبك على موقع المبادرة الرئاسية، وهو رفع صورة رخصة السيارة الجديدة على الموقع.

خطوات إرفاق صورة رخصة السيارة الجديدة على موقع المبادرة

- يتم الدخول على موقع مبادرة إحلال السيارات.

- أدخل رقم الطلب والرقم القومي والضغط على «استعلام».

- قم بإدخال كود التفعيل الذي تم إرساله على رقم هاتفك المُسجل مُسبقًا، واضغط على «إرسال».

- سيظهر أمام المتقدم أنّ الموقع في انتظار رفع رخصة المركبة الجديدة، وذلك بعد استكمال كافة الخطوات السابقة.

- ومن أسفل يسار الشاشة، اضغط على «رفع رخصة المركبة الجديدة»، وذلك في حالة السداد كاش.

وفي حال السداد بالقسط وقم بالترخيص قبل أكتوبر 2021 يجب رفع الرخصة على الموقع، وفي حال الترخيص بدءًا من أكتوبر 2021 ستقوم شركة السيارات برفع الرخصة على الموقع.

- يراعى عند رفع الرخصة أن تقوم بإرفاق صورة رخصة المركبة الجديدة من الأمام والخلف، ثم الضغط على «تأكيد».

- بعد ذلك يظهر أمام المتقدم رسالة «لقد تم رفع رخصة المركبة الجديدة».

جدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات بدأت في محافظات القاهرة الكبرى، إلى جانب المحافظات الساحلية السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومحافظة البحر الأحمر.