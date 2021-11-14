أستراليا تبدأ تطعيم الأطفال تحت 12 عاما بلقاح كورونا في يناير المقبل

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم، إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال تحت 12 عامًا بداية من شهر يناير المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالى، جريج هانت، إن الفرق الطبية لا تزال تتابع بيانات الصحة والسلامة الخاصة بتطعيمات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وفقا لما ذكرته صحيفة «كانبرا تايمز» الأسترالية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

ومن جانبه، قال قائد فرقة عمل مكافحة «كورونا» الأسترالية، الجنرال جون فريوين، إن البلاد أمنت الإمدادات اللازمة من الجرعات المعززة للأطفال، وحصل 90% ممن هم في سن 16 وما فوق على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما حصل 83% على الجرعتين على مستوى أستراليا، بالإضافة إلى تطعيم 57.7 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وسجلت وزارة الصحة الأسترالية اليوم الأحد، ألف و877 حالة وفاة.

أستراليا تفتح حدودها الدولية أمام المسافرين

كان معدل التطعيم المرتفع في أستراليا، خاصة فى «كانبرا» العاصمة الأسترالية وولايتي «نيو ساوث ويلز» و«فيكتوريا» الأكثر ازدحاما بالسكان، سببا أساسيا وراء قرارها لإعادة فتح الحدود الدولية بشكل جزئي هذا الشهر لأول مرة منذ بداية الوباء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي».

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، في مطلع الشهر الجاري، أن أستراليا فتحت مجدداً حدودها الدولية بعد ما يقرب من عام ونصف من الإغلاق، الذى فرض فى 20 مارس 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، حذر كبار أطباء أستراليا، في سبتمبر الماضي، من أن مستشفيات البلاد ليست قادرة على التعامل مع خطط الحكومة الإلزامية لإعادة الفتح حتى مع ارتفاع معدلات التطعيم، مضيفا أن بعض الولايات تستعد للانتقال من استراتيجية احتواء الفيروس إلى التعايش معه.