زلزال يهز استوديو على الهواء مباشرة في أستراليا

تداولت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو يظهر مذيعاً وضيفه في محطة «إي بي سي» الأسترالية، تفاجأ وهما على الهواء مباشرة باهتزاز كامل في الاستوديو نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب شرق أستراليا بقوة 5.8 درجات وعلى عمق 10 كم صباح الأربعاء.

تفاجأ مذيعا محطة "إي بي سي" الأسترالية باهتزاز الأرض والجدران داخل الاستديو أثناء عمل الكاميرات نتيجة زلزال ضرب مناطق جنوب شرق أستراليا بقوة 5.8 درجات وعلى عمق 10 كلم صباح الأربعاء، تاركا إياهما في حالة ذهول. pic.twitter.com/HXe6TsmoGU — قناة الحرة (@alhurranews) September 22, 2021

وكشفت خدمات الإنقاذ عن تلقي مكالمات استغاثة من مناطق بعيدة وحتى «كدينة» التي تقع على بُعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

- A magnitude 6.0 #earthquake struck near Melbourne on Wednesday, Geoscience #Australia said, one of the country's biggest quakes on record, causing damage to buildings in the country's second-largest city and sending tremors throughout neighbouring states. (Reuters) pic.twitter.com/NpryzjARxC — Melvis (@The_Melvis) September 22, 2021

مكالمات استغاثة لمراكز الإنقاذ

ولم تعلن السلطات عن وجود إصابات بشرية أو خسائر مادية حتى الآن لكن أظهرت صوراً لحطام في مدينة «ملبورن» ثاني أكبر مدن البلاد، وأظهرت الفيديوهات المنتشرة تساقط حجارة القرميد من بعض المباني، كما نقلت خدمات الإنقاذ تلقيها مكالمات استغاثة من مناطق تبعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

#melbournelockdown #victoria #earthquake

A 6.0 magnitude earthquake has struck about 150km north-east of Melbourne, reported to be felt as far west as Adelaide and as far north as Sydney. pic.twitter.com/W2hMYfLFnT — News_Camo (@accesscontrol_8) September 22, 2021

وتعتبر الزلازل القوية أمر نادر للغاية في مناطق جنوب شرق أستراليا المكتظة بالسكان، وفقا لوكالة «فرانس برس».