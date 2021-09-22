رئيس التحرير

محمود مسلم

زلزال يهز استوديو على الهواء مباشرة في أستراليا

كتب:

ثروت منصور
10:48 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
زلزال استراليا

زلزال استراليا

تداولت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو يظهر مذيعاً وضيفه في محطة «إي بي سي» الأسترالية، تفاجأ وهما على الهواء مباشرة باهتزاز كامل في الاستوديو نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب شرق أستراليا بقوة 5.8 درجات وعلى عمق 10 كم صباح الأربعاء.

وكشفت خدمات الإنقاذ عن تلقي مكالمات استغاثة من مناطق بعيدة وحتى «كدينة» التي تقع على بُعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

مكالمات استغاثة لمراكز الإنقاذ

ولم تعلن السلطات عن وجود إصابات بشرية أو خسائر مادية حتى الآن لكن أظهرت صوراً لحطام في مدينة «ملبورن» ثاني أكبر مدن البلاد، وأظهرت الفيديوهات المنتشرة تساقط حجارة القرميد من بعض المباني، كما نقلت خدمات الإنقاذ تلقيها مكالمات استغاثة من مناطق تبعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال. 

وتعتبر الزلازل القوية أمر نادر للغاية في مناطق جنوب شرق أستراليا المكتظة بالسكان، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

اقرأ المزيد:

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة «جزر الكوريل» الروسية

زلزال بين الهند وميانمار بقوة 5 ريختر ولا إصابات

زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

زلزال المكسيك: 7 درجات ريختر تثير الرعب وتهدد بتسونامي