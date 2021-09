زلزال يهز استوديو على الهواء مباشرة في أستراليا

تداولت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو يظهر مذيعاً وضيفه في محطة «إي بي سي» الأسترالية، تفاجأ وهما على الهواء مباشرة باهتزاز كامل في الاستوديو نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب شرق أستراليا بقوة 5.8 درجات وعلى عمق 10 كم صباح الأربعاء.

وكشفت خدمات الإنقاذ عن تلقي مكالمات استغاثة من مناطق بعيدة وحتى «كدينة» التي تقع على بُعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

- A magnitude 6.0 #earthquake struck near Melbourne on Wednesday, Geoscience #Australia said, one of the country's biggest quakes on record, causing damage to buildings in the country's second-largest city and sending tremors throughout neighbouring states. (Reuters) pic.twitter.com/NpryzjARxC