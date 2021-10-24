سفير أستراليا من الإسكندرية: هناك فرص استثمارية متاحة للتعاون مع مصر

قال جلين مايلز سفير أستراليا، إن العلاقة بين مصر وإستراليا علاقة وطيدة وهناك العديد من الروابط والعلاقات التاريخية بين الطرفين، كما أن هناك فرصا استثمارية متاحة بين الطرفين خاصة في مجالي التعدين والتعليم.

سفير أستراليا: من الممكن التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والأسترالية

وأضاف سفير أستراليا، خلال تواجده في الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، حيث تمتلك أستراليا العديد من شركات التعدين التي ترغب في الاستثمار بمصر، أن أستراليا تعد ثالث أكبر دولة في مجال التعليم بعد أمريكا وإنجلترا، ومن الممكن التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والأسترالية.

العائق في الفرص الاستثمارية بين مصر واستراليا

كما أشار إلى أن أكبر تحد من الممكن أن يكون عائق للفرص الاستثمارية بين الجانبين، هو البعد الجغرافي، ولذلك يجب على الغرف التجارية أن تجتمع وتتناقش لتحديد المجالات التي يمكن أن يكون بها فرص تعاون ممكنة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجانبين.

السفير الاسترالي: وسعنا دائرة الاستثمار بعد جائحة كورونا

وأكد أن أستراليا تستهدف حاليًا تنويع الصناعات وجهات الاستثمار، فما قبل جائحة كورونا كانت تستهدف شرق آسيا فقط، أما بعد الجائحة بدأت في توسيع دائرة المناطق التي من الممكن الاعتماد عليها في الاستثمارات.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وعضوي مجلس الإدارة عمر الغنيمي، و محمود مرعي، و بسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.