انتهاء تطعيم 80% من سكان أستراليا بالكامل خلال أيام

أعلنت السلطات الأسترالية أنها تتطلع إلى الوصول إلى تطعيم سكانها بالكامل بنسبة 80% خلال أسبوع، وذلك بعد أن تم تطعيم أكثر من 74% من الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بشكل كامل ضد فيروس كورونا، حتى أمس الثلاثاء.

ووافقت السلطات الصحية على منح جرعة معززة من لقاح فايزر للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك على أن يبدأ منح الجرعات المعززة من يوم 8 نوفمبر القادم.

وكان «هانز كلوجه»، مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قد أطلق تحذيرات بأنه على العالم أن لا يتوقع تجاوز وباء فيروس كورونا قبل تطعيم 70% من سكان العالم، مشيراً إلى أن وتيرة التحصين في دول العالم لا تزال تتسم بالبطء الشديد.

البرتغال تحقق 84% لتصبح الأولى في أوروبا

وكانت هيئات صحيّة قد بينت أن البرتغال قد نجحت في تطعيم حوالى 84 % من سكانها بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما خففت القيود تدريجيا، حيث تعد تلك النسبة هي الأعلى مقارنة بنسب اللقاح ضد كورونا في العالم وداخل دول الاتحاد الأوروبي والتي بلغات 61.6٪.

دول حققت نسب تطعيم تجاوزت 70%

ومن أبرز الدول التي تخطت نسبة 70% في تطعيم سكانها في أوروبا «قبرص ومالطا وآيسلاند والنرويج وبلجيكا فنلندا وبريطانيا وفرنسا والسويد»، وفي آسيا «البحرين وتركمانستان وبوتان وكمبوديا، وفي أمريكيتين كوبا وتشيلي وأوروجواي وكندا».