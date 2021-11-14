مواصفات وأسعار سيارات «بستيون» الجديدة في مصر.. تبدأ من 355 ألف جنيه

تعتبر سوق السيارات الصيني في مصر من أنجح الأسواق؛ فشهدت طرح العديد من الموديلات المختلفة سواء من السيارات السيدان أو سيارات الـSUV.

سيارات شركة بستيون في السوق المصري

كما تشهد السوق أيضاً أعداداً كبيرة من الشركات الصينية نفسها؛ منها أيضاً الشركات التي تنتج سيارات في فئات متوسطة، وغيرها من الشركات التي تنتج سيارات فارهة تحمل تكنوولوجيا متقدمة، ومن أبرز تلك الشركات التي تم طرح سياراتها لأول مرة في السوق المصري شركة «بستيون» الصينية، وتعتبر الشركة تابعة لمجموعة فاو الصينية المتخصصة في تصينع السيارات.

مميزات سيارات شركة «بستيون» الصينية

وتتميز سيارات الشركة، بأنها تقدم خامات عالية الدقة وتكنولجيا رائدة مقارنة بالسيارات الأخرى المنافسة لها في السوق المصري.

وأطلقت مصر حلوان للسيارات، الوكيل الحصري للشركة، عددا مختلفا من طرازات شركة بيستون، وصل إلى 4 طرازات، وهي.

- بستيون T33، تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتتوافر في السوق المصرية بفئتين مختلفين في التجهيزات؛ الأولى بسعر 355 ألف جنيه، والثانية بسعر 385 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي بقدرة 114 حصانًا، وعزم دوران 155.

- بستيون T55، تنتمي لفئة السيارات الـSUV، وتتوافر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات؛ الأولى بسعر 450 ألف جنيه، والثانية بسعر 470 ألف جنيه، والثالثة بسعر 490 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

- بستيون T77 برو، تنتمي لفئة السيارات الـSUV وتتوافر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات؛ الأولى بسعر 450 ألف جنيه، والثانية بسعر 475 ألف جنيه، والثالثة بسعر 500 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك T55، بقدرة 169 حصانا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

- بستيون B70، تنتمي لفئة السيارات الـSUV، وتتوافر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات؛ الأولى بسعر 425 ألف جنيه، الثانية بسعر 485 ألف جنيه، والثالثة بسعر 500 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو، بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.