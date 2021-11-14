مي كساب: عائلتي أشبه بمسلسل «رحلة أبوالعلا البشري»

طرحت الشركة المنتجة لبرنامج الفاميليا، الذي يقدمه النجم أحمد أمين، الحلقة الثالثة في موسمه الرابع بعنوان «اجتماع طارئ العيلة»، وكان الجزء الأول جرى طرحه الأسبوع الماضي بعنوان «واتساب عائلي جدا».

الجزء الثاني من الحلقة بمشاركة مي كساب، وجرى طرح الحلقة الكاملة بها -الجزأين معًا- ومشاهد وكواليس إضافية بعنوان «جروب العائلة».

وطرحت الحلقة العديد من الحقائق المهمة التي يجب أن يلتفت إليها الجميع، للحفاظ على الترابط الأسري، والابتعاد عن ظاهرة الجزر المنعزلة، وكيف كانت علاقات الأسرة وأفرادها بعضهم ببعض قبل زمن جروبات وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت الجميع يعيش منفصلًا في عالم بمفرده.

مي كساب وعلاقة عائلتها بالراحل محمود مرسي

وقالت مي كساب، إن عائلتها تشبه عائلة المسلسل الشهير «رحلة السيد أبوالعلا البشري» للنجم محمود مرسي.

وقال النجم أحمد أمين خلال الحلقة، إن جروبات الواتساب، جعلت علاقة العائلة آلية لا روح فيها ولا حياة ، وأن العزلة الاجتماعية، من أهم نتائج السوشيال ميديا طبقا لأبحاث إجتماعية.

وتعرض الحلقة، حالات تأثر شديدة وبكاء من مي كساب وأعضاء الفرقتين، واختارت مي توجيه رسالتها لأبيها في كلمات مختلطة بالبكاء والعاطفة الشديدة.

برنامج الفاميليا

الجدير بالذكر أن الموسم الرابع من برنامج الفاميليا الذي يقدمه النجم أحمد أمين تناقش وتفتح العديد من المواضيع والقضايا التربوية والإجتماعية من خلال بالطبع في مواسمه السابقة أيضا.

البرنامج يذاع كل يوم جمعة الساعة 7 على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتتكون حلقات الموسم الرابع من 18 حلقة، يجري عرضها أسبوعيا كل يوم جمعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

البرنامج يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تليفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، فكرة المنتج رامي السكري، ويخرجه علاء إسماعيل، وإنتاج شركة «رايم برودكشنز» بالشراكة مع شركة منجم وويل سبرنج، وتأتي شركة دوت كوم كوكيل إعلاني لشركة رايم، وبرعاية شركة العربي.