تفاصيل سقوط «محتال المخابز» بالجيزة.. الترخيص بـ200 ألف ووكر سري وأختام مزورة

حلم بامتلاك مخبز بلدي مدعم، وظل الحلم يراوده دون جدوى، فمن استخراج الأوراق المطلوبة وصولا إلى تطبيق الاشتراطات التي تحددها وزارة التموين، وجد طريق الوصول لمراده صعبا، لم يسيطر اليأس عليه وظل يبحث هنا وهناك للوصول، إلى أن قابل أحد معارفه، الذي أرشده إلى الشخص المراد دون أن يعلم حقيقته، يدعى «فتحي. ص» وعمره 43 عامًا، ليهرول مسرعًا إليه ويقابله ويخبره بطلبه، ليؤكد له «فتحي» قدرته على إنهاء الإجراءات بسهولة مقابل 200 ألف جنيه.

الفران البسيط القاطن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وافق على مطالب «الوسيط» ظنًا منه أن حلمه اقترب من الواقع، وراح يجمع المبلغ المطلوب وباع كل ما يملك، لكنه اصطدم بواقع مرير، والحلم صار كابوسًا.

علاقات وهمية

لم يتخيل أن «المحتال» سيحصل على الأموال ويختفي، فتش هنا وهناك وحاول الوصول إليه دون جدوى، ليكون طوق النجاة للفران البسيط إبلاغ الشرطة، التي صدمته وكشفت عن حقيقة «الوسيط»، فالتحريات أكدت أنه محتال ومسجل خطر، احترف النصب على ضحاياه بحجة استخراج تراخيص المخابز، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 800 ألف جنيه، بعد إقناعهم بقوة علاقاته بالمسؤولين بوزارة التموين.

ووفقا للتحريات والتحقيقات، حوّل المتهم شقته إلى مقر سري لتزوير جميع أوراق وتراخيص المخابز وتوقيعات المسؤولين، إذ يقدم تلك الأوراق لضحاياه بحجة أنها أوراق سليمة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من فران ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بقيام عاطل «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على إنهاء تراخيص مخبز بلدي من خلال علاقاته ببعض المسؤولين بإحدى الجهات الحكومية مقابل تحصله منه على مبلغ مالي.

المحتال في قبضة الأمن

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مضيفا بقيامه بالنصب والاحتيال على أشخاص آخرين بذات الأسلوب مقابل مبالغ مالية أمكن تحديدهم، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بتقليد العديد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة.

وبمداهمة شقته، تم ضبط مجموعة من الأختام لشعار الجمهورية وإكليشيهات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وجهات أخرى وماكينة سكانر وماكينة تقطيع كارنيهات وماكينة تغليف وماكينة تقطيع أوراق وجهاز لاب توب وبعض الأوراق والطلبات ممهورة بشعار الجمهورية والأكلاشيهات، وباستدعاء المجني عليهم أكدوا صحة ما جاء بأقوال المشكو في حقه، وبلغت إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها المشكو في حقه من المجنى عليهم حوالي 807٫000 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.