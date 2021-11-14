هاني الناظر يحذر من استخدام «الليفة»: «بتأذي الجلد»

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث السابق، عن الأضرار الصحية التي تنتج في فصل الشتاء، موضحًا أنه يؤثر على الأوعية الدموية ما يقلل الدم الواصل إلى الأطراف فيحدث جفاف في الجلد، مشيرًا إلى ضرورة تناول المياه بكثرة ووضع الفازلين خصوصًا السيدات والأطفال، لأنهم أكثر تأثرًا من الرجال.

سبب إصابة أطراف الأقدام بالزرقان

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن أطراف أصابع الأقدام تصاب بالزرقان، ولا بد علاجه من خلال التدفئة الجيدة، وارتداء القفازات والجوارب، مع الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل الكاكاو والشاي والجنزبيل والقرفة التي تنشط الدورة الدموية.

علاج القرح عن طريق الكريمات

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث السابق، أنه يمكن علاج القرح التي تظهر على اليد أو القدم أو مناطق مختلفة من الجسد من خلال الكريمات، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص لديهم قشرة في الشعر ويخافون من ارتداء الملابس القاتمة، ولكن يجب تجاهل ذلك إذ يمكن علاج القشرة عن طرق الشامبو مع حك فروة الرأس، وترك الشامبو مدة على الرأس.

تحذير من استخدام الليفة

وأشار إلى أن المياه الساخنة استخدامها الكثير يصيب الجلد، وكذلك المياه الساقعة تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية لذا يجب استخدام مياه دافئة، متابعا: «بلاش الليفة، بيتكون عليها اللون الأسود ودي فطريات بتأذي الجلد، والليفة عبارة عن نبات وبتظهر عليها فطريات، وتؤثر على نضارة البشارة بسبب تجمع عليها نوع من الفطريات، والشخص إذا استحمى من غير ليفة، وبمياه فقط أفضل، أو ممكن يستخدم اسفنج».