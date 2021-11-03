هاني الناظر يقدم 4 نصائح لتفادي الموجة الرابعة لكورونا: ابعد عن النكد

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إننا نقترب من الوصول لذروة إصابات كورونا بالموجة الرابعة «وهذا يستدعي لكي نعبر هذه الفترة بأمان بإذن الله أن نتوقف عن حالة التهاون غير المبررة التي نتعامل بها مع هذا الفيروس»، وقدم الناظر 4 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن بعض الأطعمة الصحية المفيدة في هذا الصدد.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأكد الدكتور هاني الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للحديث عن الموجة الرابعة من فيروس كورونا أن المرحلة الحالية تحتاج الآتي:

أولا: الحرص على تناول لقاح كورونا بغض النظر عن نوعه، مشيرًا إلى أن كل اللقاحات فعالة.

ثانيا: التمسك بارتداء الكمامة سواء للذين تلقوا اللقاح أو الذين لم يتلقوه حتى الآن فقد أثبتت الأيام والدراسات أنها خط الدفاع الأول ضد الإصابة بفيروس كورونا، وطبعا لا ننسى التباعد وغسل اليدين بالماء والصابون وعدم مشاركة الآخرين أواني الطعام والشراب والالتزام بقواعد النظافة العامة.

تقوية المناعة والغذاء الصحي

ثالثا: الحرص على تقوية مناعتنا بالتغذية الجيدة وتناول معلقة عسل نحل وعصير الليمون والسلاطة الخضراء يوميا والإكثار من شرب المياه وممارسة رياضة المشي والنوم الجيد ليلا.

رابعا: البعد عن مصادر القلق والنكد.

لقاح كورونا للأطفال

وكانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، أقرت استخدام لقاح فايزر للأطفال من الفئة العمرية التي تبدأ من سن 5 سنوات على أن تكون الجرعة هي ثلث الجرعة التي يتناولها الكبار في لقاح كورونا، وفي هذا الصدد أكد الدكتور وليد شوقي، الباحث المصري في كلية الطب جامعة نيويورك، في تصريح خاص أنه لا تعارض بين لقاح فايزر للأطفال والتطعيمات الدورية التي يتلقونها مثل شلل الأطفال وغيرها، موضحا أن الأبحاث تجري بخصوص باقي اللقاحات للأطفال.