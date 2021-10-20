هاني الناظر: العالم يستعد لعودة الحياة الطبيعية بداية من 2022

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن «دول العالم كلها، ومعها مصر طبعا، تستعد بإذن الله لعودة الحياة الطبيعية مع بداية العام المقبل 2022، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية».

ظهور الفيروس في مقاطعة هوبي

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي بإعلان من منظمة الصحة العالمية في مارس 2020، ومن بعدها قرر العالم تعليق رحلات السفر وإغلاق المطارات وهوالأمر الذي أضر بالاقتصاد العالمي والمحلي سواء ورفع أسعار بعض السلع والمنتجات.

روسيا بدأت تصنيع أول لقاح

وبدأت الدول في سبتمبر 2020، في إصدار لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث كانت روسيا الاتحادية أول دولة تصدر رسميا لقاح سبوتنك ومن بعدها ظهرت لقاحات صينية وإنجليزية وأمريكية حيث يتم إعطاء جرعتين من اللقاحات وهناك لقاحات تكتفي بجرعة واحدة لتقليل الأعراض عند الإصابة بفيروس كورونا.

توجيهات الرئيس لتوفير مختلف اللقاحات في مصر

وعملت مصر على توطين صناعة اللقاحات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث استوردت مصر لقاحات صينية وأمريكية وإنجليزية وأبركمت اتفاقيات مع الشركات الصينية لتصنيع اللقاح في مصر من خلال إنشاء مصنع كبير في منطقة السادس من أكتوبر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ويطبق العالم الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعية واستخدام مطهرات اليد مع تقليل السلام باليد لمنع انتشار الفيروسات بين مختلف الأشخاص.