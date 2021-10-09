أبرز 14 نصيحة لـ هاني الناظر: للصحة العامة ولعام دراسي جديد

قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية بعض النصائح من أجل الحفاظ على الصحة العامة وصحة أعضاء الجسم المختلفة، وأيضًا صحة الجلد والشعر والأظافر، ولمقاومة الأمراض لتقليل مصاريف العلاج والدواء، وذلك في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقدم الدكتور هاني الناظر بعض النصائح التي نرصدها لكم كما يلي:

‎1- اشرب ماء كثيرا وتناول الفاكهة بانتظام وابعد عن المياه الغازية والعصائر.

2- احرص على أكل الأسماك والقليل من الدواجن وابتعد عن اللحوم الحمراء.

3- لاتنسى طبق السلطة الخضراء الطازجة يوميا والذي يتكون أساسا من الجزر والجرجير والخيار والطماطم والفلفل الألوان وعصير الليمون.

4- قلل من النشويات والطعام الدسم والحلويات المصنعة.

5- تذكر أن طعام البيت أفضل من طعام الشارع.

وكان «الناظر» قد قدم بعض النصائح للأمهات وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد، والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية كاملة لحمايتهم من كورونا وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي المعدية.

2- ضرورة الحرص على تقليم أظافر الأولاد والبنات بصفة أسبوعية، حيث إن بقائها طويلة يسبب العديد من المشاكل الصحية والجلدية وسلامة الأظافر نفسها مع ضرورة متابعة حالة الأظافر وأي تغيير في لونها.

3- الحرص على غسل اليدين والوجه بالماء والصابون وخلع ملابسهم وغسلها واستحمامهم يوميا بعد العودة مباشرة من المدرسة، وطبعا الاستحمام بصابون الجلسرين وممنوع الصابون المطهر بكل أنواعه.

4- خلع الأحذية والجوارب عند باب المنزل وعدم البقاء بها داخل الصالات والغرف.

5- الحرص على تهوية القدمين وجفافهم وعدم السير حفاة في المنزل.

6- ضرورة الفحص الأسبوعي والدوري لشعر الأطفال على مدار العام الدراسي للتأكد من عدم إصابته بأي حشرات.

7- يفضل دائماً إعطاء الأولاد والبنات صندوقا صغيرا أو كيسا به زجاجة مياه متوسطة وسندوتشات محضرة في المنزل وقطع فاكهة من التي يفضلونها بدلا من تناولهم أي مأكولات خارج المنزل سواء من زملائهم أو من أي مكان آخر.

8- عند تعرض أبنائكم لأي وعكة صحية لا تجتهدوا ولا تعتمدوا على خبراتكم وخبرات أصدقائكم في علاجهم حتى لو كانت مشكلة جلدية ترونها بسيطة، فكم من مشاكل صغيرة أهملناها فتحولت لمشاكل كبيرة.

9- تذكروا أن يوم الجمعة هو يوم إجازة وراحة للأطفال وفرصة هامة لتجتمع الأسرة معا فاسمعوا لأبنائكم واقتربوا منهم ومن مشاعرهم واحتضنوهم بحنان وترفقوا بهم ولامانع من اصطحابهم لأي مكان خارج المنزل للنزهة في الهواء الطلق والشمس والبعد عن جو الدراسة والمنزل.