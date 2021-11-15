حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه شخص وفي وطاهر، وحكيم وعاقل، ويميل للعملية والواقعية في حياته، ولا يحب العيش في الأحلام والسير وراء الأوهام، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان يمنحانك قدرة على التأثير، وتبدو أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ياسمين رئيس، ويوافق تاريخ ميلادها 15 سبتمبر.