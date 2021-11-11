حظك اليوم برج العذراء الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء، النظام والدقة وتحمل المسؤولية، الإصرار والرغبة في إنجاز الأعمال على أكمل وجه بالرغم من صعوبتها أحيانًا، كما يتميزون باللطف والود في التعامل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا، وتعدك بالتوافق مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.