سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 15-11-2021

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء لشرائه للزينة أو ادخاره والاستثمار به على المدى البعيد، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي، كما يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الاثنين بتاريخ 15 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 923 إلى 926 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 808 إلى 810 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 693 إلى 694 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,464 إلى 6,480 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 939.59 جنيه، 59.79 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 822.16 جنيه، 52.32 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 704.70 جنيه، 44.85 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.