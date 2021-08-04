اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2021.. الموعد والتفاصيل

تنطلق اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2021، يوم 8 أغسطس الجارى وفقا لعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الذي أكد أن الإختبارات تبدأ بامتحان القدرات الذهنية، وتعقد في جميع مراكز التطوير التكنولوجي على مستوى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، للتسهيل على الطلاب، وتستمر حتى يوم 9 أغسطس على مدار يومين.

واضاف وكيل الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، أن الأفضلية للأعلى مجموعا في الشهادة الإعدادية والإختبارات، وينتقل بعدها الطلاب إلى مرحلة أخرى في الإختبارات تكون في القاهرة، تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم وتجرى بإحدى الكليات العسكرية.

تفاصيل اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2021

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن طلاب مدرسة الضبعة النووية عقب انتهاء اختبار القدرات الذهنية، يدخلون في مجموعة اختبارات متتالية في الكلية الفنية العسكرية منها كشف طبى كامل، واختبارات رياضية، واختبارات قدرات وسمات، تنتهى بإجراء كشف هيئة.

مميزات مدرسة الضبعة النووية 2021

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مدرسة الضبعة النووية تقدم إليها خلال فترة التقديم في الفترة من 24 يوليو وحتى 31 يوليو الماضى، ما يقرب من 10 آلاف طالب، مجموع الطالب يبدأ من 260 درجة في الشهادة الإعدادية، ومجموع اللغات والرياضيات والعلوم 152 درجة، وتجرى الإختبارات لاختيار 60 طالبا من مختلف محافظات مصر منهم 20 طالبا من أبناء محافظة مطروح.

ولفت إلى أن من مميزات مدرسة الضبعة النووية أنها تقدم للطلاب نظام إقامة داخلى، والرعاية الكاملة خلال فترة الدراسة، حيث تتميز بوجود إقامة فندقية كاملة داخل المدرسة لجميع الطلاب والمعلمين وتوفر قاعات للأنشطة والتدريب والورش الميكانيكا والكهرباء والحاسب الآلى، ووجود مواد فنية مثل الكيمياء والفيزياء النووية، ويكون أمام الطلاب فرصة لدخول كلية الهندسة أو العمل في محطات مصر النووية، كما تتاح للطلاب الأوائل منح في روسيا، للتعليم والتدريب يكتسبون خلالها مهارات ممتازة تفتح آمامهم آفاق المستقبل في مجال الطاقة النووية.