أب يعذب ابنه حتى الموت في المرج.. والمتهم: كنت بأدبه

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد والده في دائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، كما قررت ضبط وإحضار الأب المتهم.

العثور على الطفل جثة هامدة

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفل جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «بدر.أ.ح»، 8 سنوات، وبه آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم، وكشفت التحريات عن أن والد المجني عليه «عامل» وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت أن المتهم كان دائم تعذيب الطفل إلى أن توفي خلال ممارسة التعذيب بحقه.

ضبط المتهم بقتل نجله

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بأنه لم يقصد قتله، قائلا: «كنت بأدبه»، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.