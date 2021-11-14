لحظة تعرض أنوشكا لهجوم من كلب.. وجهات التحقيق تطلب التحريات «فيديو»

طلبت جهات التحقيق، تحريات المباحث حول التعدي على الفنانة أنوشكا، المتهم فيها أحد سكان كومباوند «دريم لاند» بالسادس من أكتوبر مطلع الشهر الجاري، وذلك خلال التحقيقات التي تجري في الواقعة، والتي بدأت بسماع أقوال أنوشكا بحضور محاميها سهاد الإمام، حيث اتهمت جارها بالسب والقذف وارتكاب جريمة التعدي عليها.

فيديو الواقعة

وتنفرد «الوطن» بنشر فيديو التعدي على الفنانة أنوشكا، إذ يظهر في الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة، وقوف شخصين يمسكان كلبين في ممشى بـ«كمباوند دريم لاند» بالسادس من أكتوبر، وبعد ثوانٍ معدودة تظهر أنوشكا برفقة الكلبة الخاصة بها، وفجأة هاجمها أحد الكلبين الذي لم يكن مقيدا بسلسلة، فيما تظهر وهي تحمل كلبتها من الأرض وتدافع عنها، خشية أن يصيبها الكلب الخاص بالمتهم، ويظهر مرافق المتهم وهو يحاول إبعاد الكلب عنها، قبل أن ينهال عليه المتهم بوابل من السب والقذف والالفاظ الخادشة للحياء العام، فحررت مذكرة داخلية في الكومباوند، ثم حررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 5764 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر، وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها فيه، حيث استمعت لأقوالها فضلا عن أقوال شاهد عيان، تزامن مروره مع حدوث الواقعة.

التحقيقات

وظهر يوم الاثنين 1 نوفمبر الجاري، مثُلت أنوشكا أمام جهات التحقيق لسماع أقوالها في الواقعة، بصحبة محاميها، وقالت إنها مقيمة في الكومباوند منذ فترة، وتحظى باحترام الناس، ومعروف عنها حبها للكلاب واهتمامها بها.

وأضافت أنها اعتادت النزول من بيتها برفقة كلبتها، وفور نزولها فوجئت بشخصين ومعهما كلبان، أحدهما بسلسلة والثاني بدونها، وأوضحت خلال أقوالها أنها طلبت من جارها ضرورة ربط الكلب الخاص به، كون ذلك مخالفا للقانون، لكن دون جدوى.

الكلب هاجمني

وأكدت أنها فوجئت بأحد الكلبين يهاجمها، فحملت الكلبة الخاصة بها لحمايتها، وطلبت من مالك الكلب السيطرة عليه، إلا أنه تعدى عليها لفظيًا بسيل من السب والقذف، وبعد انتهاء أقوالها أمرت جهات التحقيق بصرفها، وطلبت التحريات حول الواقعة.