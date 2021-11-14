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4 لاعبين عرب على رادار برشلونة في الميركاتو الشتوي.. بينهم محمد صلاح

كتب:

الوطن
10:51 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
محمد صلاح و رياض محرز

محمد صلاح و رياض محرز

كشفت تقارير إسبانية، عن نية تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، تعزيز صفوف النادي الكتالوني، بالتعاقد مع 4 لاعبين عرب، خلال سوق الانتقالات الشتوية لتجديد دماء الفريق، والعودة مجدداً للمنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعد النتائج المخيبة للفريق تحت قيادة المدرب السابق رونالد كومان.

ويأتي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف البلوجرانا النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

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