4 لاعبين عرب على رادار برشلونة في الميركاتو الشتوي.. بينهم محمد صلاح

كشفت تقارير إسبانية، عن نية تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، تعزيز صفوف النادي الكتالوني، بالتعاقد مع 4 لاعبين عرب، خلال سوق الانتقالات الشتوية لتجديد دماء الفريق، والعودة مجدداً للمنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعد النتائج المخيبة للفريق تحت قيادة المدرب السابق رونالد كومان.

ويأتي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف البلوجرانا النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

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