عمر كمال يحيي حفلا للجاليات العربية في برشلونة الاثنين المقبل

يستعد الفنان الشاب عمر كمال، لإحياء حفله الغنائي الأول في مدينة برشلونة الإسبانية، يوم الاثنين المُقبل 25 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل قليل.

أول مرة في بلد أوروبية

ويُعد حفل مدينة برشلونة الإسبانية، هو الأول لـ عمر كمال في دولة أوروبية، مُعربًا عن تمنيه بأن ينال العمل إعجاب الجمهور، حيث قال: «أول مرة في بلد أوروبية إنّ شاء الله ربنا يكرمني وأعمل حفلة كويسة للجاليات العربية».

عمر كمال ويكيبيديا.. بنت الجيران فتحت له أبواب الشهرة

ويتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة السيرة الذاتية لـ عمر كمال عر موقع ويكيبيديا، حيث قدم أغانٍ عديدة ذات إيقاع، مثل أغنيتي «الغربة» و«أبويا»، وكان يراه البعض بأنه سيكون خليفة الفنان محمد فؤاد، بسبب التقارب الشديد في صوتهما، إلا أنه قرر دخول عالم المهرجانات اعتبارًا من عام 2019، ليتعاون مع حسن شاكوش، والموزع إسلام ساسو، لتكون أولى أعمالهم سويًا أغنية «بنت الجيران»، والتي حققت نجاحًا ضخمًا في وقتٍ قصير، وحققت أكثر من 600 مليون مشاهدة تقريبًا، لتتوالى الأعمال التي جمعتهم مثل عود البطل وغيرها.

سن المغني عمر كمال

ويبحث قطاع من الجمهور، عن سن المغني عمر كمال، حيث احتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين، قبل أيام، كونه من مواليد 3 أكتوبر عام 1985، حيث حرص الكثير على تهنئته بعيد ميلاده، لعل أبرزهم حسن شاكوش وحمو بيكا وآخرين.

عمر كمال ينتهي من تسجيل أغنية جديدة

وكان عمر كمال، انتهى من تسجيل أغنية جديدة قبل أيام، حيث لم يُعلن عن تفاصيلها أو موعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حتى الآن، حيث أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه استغل العطل الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، وانتهى في تسجيلها في ساعاتٍ قليلة، مُعربًا عن تمنيه بأن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها.