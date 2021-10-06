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يد الزمالك «رجالة» رغم الخسارة بفارق 4 أهداف من برشلونة في كأس العالم للأندية

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الوطن
09:12 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الزمالك

الزمالك

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على الزمالك بنتيجة 36-32، في ربع نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، ليتأهل الفريق الكتالوني، إلى نصف نهائي البطولة.

ويواجه برشلونة فريق بينيروس البرازيلي، في دور قبل النهائي، بينما يلعب الزمالك على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بعد الأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو الكوماندوز الأبيض.

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