أصالة تهدي زوجها فائق حسن أغنية الورد البلدي: «كتير بيستحي»

حرصت الفنانة أصالة، على إهداء زوجها الشاعر فائق حسن، أغنية خاصة خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30.

أصالة تهدي زوجها أغنية «الورد البلدي»

وقالت أصالة خلال حفلها، «الأغنية الجاية أغنية الورد البلدي بهديها لزوجي وحبيبي وصديقي فائق حسن، أنا حقيقي كتير بخجل وبستحي».

وتابعت أصالة، «فائق كمان بيخجل وبيستحي كتير وـنا بحبه كتير».

أصالة: «أغنية أنا مش نفس بتاعة امبارح بتعبر عني بشكل كبير»

كما قدمت أصالة خلال الحفل، أغنية «أنا مش نفس بتاعة امبارح»، كاشفة عن أن هذه الأغنية تعبر عنها بشكل كبير.

ويحضر الحفل زوجها فائق حسن الذي يشاركها للمرة الأولى بحضور حفل في مصر، وذلك بعد حضوره حفلتها بالسعودية، كما يشارك في الحضور أيضا أبناؤها الأربعة.

ذكر أن حفلات مهرجان الموسيقى العربية، كان انطلق يوم الاثنين 1 نوفمبر، ويمتد حتى يوم 15 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وشارك فيه عدد كبير من المطربين العرب والمصريين، ومنهم سميرة سعيد وأصالة وماجدة الرومي وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وغيرهم.

بالإضافة إلى عدد من المطربين الشباب ومنهم فايا يونان ومحمد عساف وصابرين النجيلي وأيمان عز الدين وإيناس عز الدين ومحمد حسن.