قطع فستان أصالة قبل بدء حفلها في مهرجان الموسيقى العربية

بدأت منذ قليل، الحفلة الخاصة بالفنانة أصالة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30.

قطع فستان أصالة

وكشفت أصالة خلال الحفل، عن قطع فستانها خلال حضورها إلى مقر الحفل بسبب استعجالها بعد تأخرها لأكثر من ساعة ونصف على الحفل.

وقالت أصالة: «أنا لابسة فستان النهاردة من نيكولا جبران فستان حلو جدا أحلى فستان لبسته بس بسبب أني مستعجلة قطعته وهيزعل مني».

وبدأت أصالة الحفل بعدد من الأغاني منها أكتر، والورد البلدي، وسؤال بسيط.

تفاصيل حفل أصالة بمهرجان الموسيقى

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيها الخاصة، التي تتنوع ما بين القديمة والجديدة، وكما تؤدي عددا من الأغاني الخاصة بمطربي الزمن الجميل، وأجرت بروفات عليها قبل أيام في دار الأوبرا المصرية.

ويعد حفل الفنانة أصالة، الحفل قبل الأخير لختام مهرجان الموسيقي العربية، الذي يسدل الستار عليه مساء غد الاثنين بحفل غنائي لماجدة الرومي في الثامنة مساءً.