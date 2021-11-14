أصالة تلتقي بالجمهور على خشبة مسرح الأوبرا اليوم

تستعد اليوم الفنانة أصالة للقاء جمهورها في حفل غنائي كبير على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30 والذي انطلق يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر وسط حضور جماهيري كبير.

أصالة في دار الأوبرا المصرية

وخلال الحفل ستقدم أصالة عدد كبير من أغانيها الخاصة والتي ستتنوع ما بين الأغاني القديمة والجديدة، وستقدم أيضًا عدد من الأغاني الخاصة بمطربين الزمن الجميل والتي أجرت بروفات عليهم قبل أيام في دار الأوبرا المصرية.

وستكون حفل الفنانة أصالة هي الحفل قبل الأخير لختام مهرجان الموسيقي العربية، والذي سيسدل الستار عليه مساء غد الاثنين بحفل غنائي للسيدة ماجدة الرومي في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

تفاصيل مهرجان الموسيقي العربية

يذكر أن حفلات مهرجان الموسيقي العربية كان قد انطلق يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر ويمتد حتى يوم 15 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وشارك فيه عدد كبير من المطربين العرب والمصريين ومنهم سميرة سعيد وأصالة وماجدة الرومي وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وغيرهم.

بالإضافة إلى عدد من المطربين الشباب ومنهم فايا يونان ومحمد عساف وصابرين النجيلي وأيمان عز الدين وإيناس عز الدين ومحمد حسن.

كما أنه تم إقامة عدد من الحفلات ضمن حفلات المهرجان على مسرحي الجمهورية وسيد درويش وشارك بهم عدد من الفنانين منهم أحمد سعد ومحمد الحلو ونادية مصطفي وسعد رمضان.

يذكر أن شام الذهبي ابنة أصالة كانت قد نشرت فيديوهات عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام كشفت فيها عن احتفالها بزواج والدتها.