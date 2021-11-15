تفاصيل مقتل مريضة نفسيا على يد والدها وشقيقتها..«عملوا عليها حفلة ضرب»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل فتاة تدعى «س. م» 22 سنة، مريضة نفسيا، عقب العثور على جثتها أمام منزل أسرتها بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حيث تبين أن والد الفتاة وهو موظف بالمعاش وابنته الكبرى اعتديا على المجنى عليها بالضرب حتى الموت انتقاما منها بعد اكتشاف اختفاء مبلغ مالي من شقتهما.

اختفاء مبلغ مالى

ووفقا لتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، فإن الأسرة مكونة من الأب، وهو موظف بالمعاش، والأم وهى عاملة بمصنع ملابس، والشقيقة الكبرى وهى ربة منزل، والمجنى عليها وهى مريضة نفسيا ولا تعمل، وشقيق آخر يعمل بالقاهرة.

الأب دائم الاعتداء عليها

وأكدت التحريات أن الأب يقضى معظم أوقاته فى المنزل، مع المجنى عليها فى غياب والدتها، وهو دائم الاعتداء عليها، بسبب تصرفاتها الغريبة التى لا يتحملها، ومنذ يومين اكتشف الأب عقب استيقاظه من النوم اختفاء مبلغ 3 آلاف جنيه، ففتش الشقة ولكن لم يعثر عليه، فبحث عن المجنى عليها فلم يجدها، فاستدعى شقيقتها وانتظرا عودة المجنى عليها من الخارج.

تعذيب وضرب حتى الموت

وأوضحت التحريات أنه عندما عادت المجنى عليها قام الأب والشقيقة، بتوثيقها بالحبال وضربها، ضربا مبرحا حتى ساءت حالتها، وتوقفت عن التنفس، فاستمر الاب فى الاعتداء عليها ظنا منه أنها تحاول خداعه، لكنها لم تتحرك، حتى اكتشف توقف تنفسها تماما، وأيقن أنها ماتت، فحملها مع ابنته وألقيا جثتها أمام المسكن.

القبض على المتهمين

تبلغ لمركز المحلة التابع لمديرية أمن الغربية، من عاملة بمصنع بالعثور على جثة ابنتها ربة منزل، تعاني من مرض نفسي، أمام باب مسكنهم، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية، إلى أن المتوفاة تعاني من مرض نفسي، وأن والدها موظف بالمعاش مُعتاد التعدي عليها بالضرب لكثرة غيابها عن المسكن.

وبتاريخ الواقعة خرجت المتوفاة من المسكن عقب استيلائها على مبلغ مالي وعقب عودتها قام والدها وشقيقتها ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قاما بإلقائها أمام المسكن.

وتم استهداف الأب وابنته بمأمورية برئاسة القطاع أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب وكيفية الوفاة.