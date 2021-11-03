«الأمن العام»: القبض على أخطر عصابة لسرقة السيارات بالبحيرة

ألقى قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على سائقين وميكانيكى، كوّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات، وتمكنوا من ارتكاب 8 وقائع سرقة سيارات بالقوة، وتحت تهديد السلاح، وإعادة بيعها بعد التلاعب بها، وجاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها واستهداف العصابات والعناصر الإجرامية الهاربة.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، أمس، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، قيام سائقين وميكانيكى لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذين من دائرة مركزى كوم حمادة وإيتاى البارود، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وتم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث بأمن البحيرة، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، و2 فرد محلى، وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرتى مركزى كوم حمادة، وإيتاى البارود، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى المسروقات ببيعها لعدد 5 من عملائهم لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم سيئو النية، وأمكن ضبطهم مع المسروقات.

تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التى تولت التحقيق مع المتهمين وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.