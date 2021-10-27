كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين باكتشافه كسر بالزجاج الأمامي لسيارته، وسرقة مبلغ خاص بالشركة محل عمله من داخل السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة جرى التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد المواطنين مقيم محافظة الجيزة، وبمناقشته قرر بقيامه ببيع السيارة المشار إليها لسائق مقيم بمحافظة القليوبية- له معلومات جنائية- وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عامل بمركز لصيانة سيارات - مقيم بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج.

وأقر الثاني بأنه نظراً لعمله بالمنطقة محل سكن المجني عليه ومشاهدة الأخير حال قيامه بوضع المبلغ المالي المستولى عليه داخل سيارته، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول، وقاما بتتبعه حتى وصوله للمنطقة بمحل البلاغ ولدى قيام المجني عليه بترك السيارة قاما بكسر الزجاج واستوليا على المبلغ، ولاذا بالفرار.

وأضاف الأول بإنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.