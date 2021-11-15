شوقي: سلمنا كل الكتب الدراسية.. و«فيه طلاب اشتروها مزورة بنص تمنها»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل الكتب الدراسية جرى تسليمها للطلاب: «الكتب موجودة على الوزارة بصورة رقمية، وفي يد الطلاب بصورة ورقية، وهناك الكثير من الطلاب اشتروها سواء أصلية أو مزورة بنصف الثمن من المكتبات في محيط المدرسة.. قدمنا للطلاب لبن العصفور، لكن مازالت الآفة أننا بنشتغل عشان الامتحان لكن مبنسألش الولاد اتعلمتوا إيه، ناقشوا الولاد في المنهج زي إزاي السمك يتنفس وإيه الفرق بينه وبيننا، لكن مفيش حاجة اسمها اقعد قدامي وأسمع لك، إحنا بنجرب حاجة جديدة».

الوزير يكشف سر تأخير توزيع الكتب في المدارس التجريبية

وأضاف شوقي خلال تصريحات تلفزيونية: «الكتب كلها تم تسليمها للمدارس الحكومية باستثناء كتابين، وهما العلوم والمستوى الرفيع، تأخروا في المراجعة، أما المدارس التجريبية لها طريقة توزيع مختلفة، لأنها توزع بشكل جماعي وعندما يتأخر كتاب فإن هذه المدارس تؤخر توزيع الكتب الأخرى، وتم توفير كل الكتب خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من بدء الدراسة».

تدريب المعلمين يتم بصورة مستمرة

وشدد الوزير، على أن تدريب المعلمين يتم بصورة مستمرة من خلال مقاطع فيديو وفيديو كونفرانس بالإضافة إلى أفلام للمعلمين على قناة مدرستنا: «لندع توزيع المناهج على الحصص للوزارة فقط، وما جرى تدريسه في المدرسة حتى يوم الامتحان سيكون الطالب مسؤولا عنه، ولن يُسأل عن أكثر من ذلك، أما حديث خفف المناهج وشيل منها، فهو حديث لا يستقيم علميا ولا يجوز أن يحدث.. دي شغلة المختصين فقط، اتعبوا معانا شوية بدل هذا الجدل اللانهائي، بيتقال عاوزين نماذج امتحانات، وأحنا لغينا الكلمة دي، مفيش حاجة اسمها نماذج امتحانات، لأن اتفاقنا مع الناس على أن شكل الامتحان لا علاقة له بالتعلم».